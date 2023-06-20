Як визначити якісні та поживні макарони: поради від італійських кухарів

Макарони – улюблена страва багатьох, але не всі мають можливість насолоджуватися ними. Ті, хто намагаються зберігати фігуру, та ті, хто не вміє їх готувати, поділяються на дві групи. Одні вважають, що після вживання макаронів їхній талії буде загрожувати збільшення обсягу. Інші, після кількох невдалих спроб, переконані, що зліплений ком з макаронів не є смачною стравою, тому вони уникають її.

Але все не так просто. Пропонуємо дізнатись, як обирати якісні макарони і на що звертати увагу при їх виборі.

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Дієтологи вважають, що найкращим варіантом є макарони з твердих сортів пшениці. Проте ціна таких макаронів зазвичай відображає їх якість, тому вона може бути вищою. Не зважаючи на це, вони мають свої переваги.

Основні переваги макаронів з твердих сортів:

Низький глікемічний індекс, що сприяє збереженню фігури; Довготривале насичення, яке не викликає почуття голоду; Вони не розварюються та не злипаються під час приготування, як це може траплятися з більш дешевими сортами.

Які макарони найкращі

Більшість кухарів ресторанів вважають макарони італійського виробництва найкращим вибором. Ось деякі рекомендовані марки макаронних виробів:

Makfa Molisana Lasagne Fettuccine all'uovo Sen Soy Pasta Reggia Federici AlaMesa La Molisana Maltagliati Pasta Zara

Але розуміємо, що не всі можуть дозволити собі страву з такими макаронами за ціною ресторанного меню. Тому важливо знати, на що звертати увагу при покупці макаронів. Якщо ви розумієте, як вибрати якісні макарони і на які моменти треба звернути увагу, ви зможете насолоджуватися цією смачною стравою без значного впливу на свій бюджет.

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Як визначити якість макаронів

Окрім цінової політики, є кілька ознак, які допоможуть вам визначити якість макаронів за їх зовнішнім виглядом.

Якісні макарони завжди продаються упаковкою. Виробники ніколи не поставляють дорогі сорти без упаковки. Тому, якщо ви бачите великі короби з макаронами на полиці самообслуговування, це означає, що там точно немає італійських марок високої якості; Цілісність упаковки та макаронів. Якщо пачка містить поламані макарони, це свідчить про низьку якість продукту; В упаковці не повинно бути крихт. Якщо на дні пакета ви помічаєте макаронний пил, а не просто зламані макарони, то це свідчить про низьку якість продукту.

Як розпізнати макарони низької якості

Ніколи не купуйте макарони, які продаються на вагу. Якісні сорти завжди упаковані виробником під час виробництва; Уникайте макаронів сірого кольору, оскільки це ознака низької якості продукту; Перевірте склад продукту. Якщо вміст білка менше 10 грам на 100 грамів продукту, це означає, що це суміш дорогого і дешевого борошна. Такий підхід виробників має на меті зниження вартості виробництва, але впливає на якість продукту. Згідно зі стандартами, хороші макарони повинні містити не менше 12 грамів білка на 100 грамів продукту. Якщо ви бачите іншу цифру, можна стверджувати, що перед вами не якісні макарони з твердих сортів. Найголовніше, пам'ятайте: чим нижчий вміст білка, тим гірша якість макаронів.

Макарони, які краще уникати

Уникайте виробів з пшеничного борошна. Вони мають високий глікемічний індекс, що може призводити до надлишкової ваги; Макарони з пшеничного борошна також мають високу калорійність, але при цьому не насичують на довгий час і швидко знову викликають відчуття голоду, спонукаючи до подальших перекусів.

Раніше ми писали про те, як приготувати смажені макарони – це швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною по всьому світу.

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