Як визначити якість вина в домашніх умовах: лайфхак із содою

Релаксувати ввечері, святкувати важливі події або провести романтичний вечір з коханою людиною – все це можливо з допомогою келиха вина. Проте, не завжди можна бути впевненим у якості магазинних вин.

Sante Plus допоможе визначити якість вина за допомогою соди.

Як перевірити якість вина

Секрет полягає у природних пігментах, які містяться у темному винограді, чорницях, вишні, червоній капусті та буряку – це антоціани. Вони корисні для здоров’я та діють як антиоксиданти у нашому організмі. Антоціани забарвлюються в червоний колір в кислому середовищі та у синій колір в лужному. Якщо ви додасте невелику чайну ложку харчової соди в склянку з вином, і напій змінить свій колір із червоного на синій – це знак натуральності вина.

Але якщо розчин стає прозорим або не відбувається жодних змін – це може свідчити про те, що вино в келиху не якісне і, можливо, містить домішки та барвники.

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Варто також відзначити, що харчова сода може не тільки допомогти вам визначити якість вина, а й знизити його кислотність. Додайте 1/4 чайної ложки соди на 1 літр вина, і ваш напій стане ще більш приємним на смак.

Тепер ви можете з більшою впевненістю насолоджуватися чарівними моментами зі склянкою якісного вина в руках.

Нагадуємо, ми вже писали, як обрати якісне вино.

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