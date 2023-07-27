Как определить качество вина в домашних условиях: лайфхак с содой

Релаксировать вечером, праздновать важные события или провести романтический вечер с любимым человеком – все это возможно с помощью бокала вина. Однако, не всегда можно быть уверенным в качестве магазинных вин.

Sante Plus поможет определить качество вина с помощью соды.

Как проверить качество вина

Секрет заключается в природных пигментах, которые содержатся в темном винограде, чернике, вишне, красной капусте и свекле – это антоцианы. Они полезны для здоровья и действуют как антиоксиданты в организме. Антоцианы окрашиваются в красный цвет в кислой среде и в синий цвет в щелочной. Если вы добавите небольшую чайную ложку пищевой соды в стакан с вином, и напиток сменит свой цвет с красного на синий – это знак натуральности вина.

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Но если раствор становится прозрачным или нет никаких изменений – это может свидетельствовать о том, что вино в бокале не качественное и, возможно, содержит примеси и красители.

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Следует также отметить, что пищевая сода может не только помочь вам определить качество вина, но и снизить его кислотность. Добавьте 1/4 чайной ложки соды на 1 литр вина и ваш напиток станет еще более приятным на вкус.

Теперь вы можете с большей уверенностью наслаждаться волшебными моментами со стаканом качественного вина в руках.

Напоминаем, мы уже писали, как выбрать качественное вино.

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