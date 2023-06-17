Как выбрать качественное вино: топ-6 советов

Чтобы выбрать качественное вино, следует обратить внимание на несколько факторов. О чем говорится подскажет UaPortal.

Вид вина

Подбирайте вино под блюда, которые будут на столе

К мясу подходит красное вино, а к рыбе и морепродуктам – белое. Сухие игристые или розовые вина подходят к любому блюду.

Стоимость

Хорошее вино не стоит менее 300 гривен за бутылку. Если цена меньше – вероятно, в бутылке фальсификат. Но брать слишком дорогое вино тоже не стоит – их вкус могут оценить только сомелье.

Цвет вина

Напиток не должен иметь осадком и быть мутным. Обратите внимание: белые вина со временем темнеют, а красные – светлеют. Если красному вину один год, а оно бурое – не берите его.

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Возраст вина

Лучше всего брать вино возраст которого составляет не менее 1-3 лет. Чем старше красное вино – тем богаче его вкус. А белое вино должно быть молодым. Чем старше белое вино – тем резче его вкус.

Содержимое сахара

В среднесладких винах содержится 5-18 г сахара на литр, в полусладких – 18-45 г сахара на литр. В десертных вин содержание сахара 100 г/л и более.

Пробка и этикетка

Этикетка должна быть ровной и гладкой, без внешних дефектов. У бутылок с молодым вином винтовая пробка. Если оно старше – пробка будет из натуральных материалов.

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