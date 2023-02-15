Как выбрать качественный и натуральный сыр: простые советы

Натуральный вкусный сыр бывает тяжело найти среди десятков дешевых подделок. В их составе минимум полезные природные вещества заменяют усилителями вкуса, поэтому употреблять такой продукт может быть даже небезопасно. Чтобы отличить сыр хорошего качества от творожных продуктов, следует знать главные признаки натурального сыра.

Хороший, качественный сыр не может стоить по дешевке, ведь для производства 1 кг сыра нужно около 11 л молока. В продуктах с низкой ценой молоко заменяют пальмовым маслом, которое намного дешевле.

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Чтобы выбрать натуральный сыр, смотрите его состав. Там не должно быть:

сои;

пальмового или любого другого масла;

сухого молока;

стабилизаторов и консервантов;

пищевых добавок.

Классический сыр готовят только из 3 ингредиентов: молоко, закваска и сычужные ферменты. Любые дополнительные компоненты превращают сыр в творожный продукт.

Если у вас есть возможность отведать, то попробуйте сыр по вкусу – качественный продукт будет иметь приятное послевкусие не дольше 5-7 минут. Вкус вкусного продукта ощущается гораздо дольше из-за ароматизаторов и пищевых добавок. Кроме того, пальмовое масло в составе заставит вас почувствовать жажду и сухость во рту, что тоже является показателем.

Также можно нажать на сыр пальцем и если на нем выступят капли жидкости и останется вмятина, значит, в составе сыра есть растительные масла и другие добавки.

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Еще один способ – нагреть кусок сыра на огне, можно зажигалкой. Качественный продукт расплавится моментально, а запах будет как у пригоревшего молока.

Чтобы проверить сыр на пальмовое масло – нанесите пару капель йода на кусок и если он посинеет, значит, внутри есть крахмал.

Напомним, ранее мы давали рецепт классической домашней шаурмы. Если вы не хотите тратить много времени на приготовление шаурмы, то воспользуйтесь быстрым рецептом. Только через 15 минут вы получите вкусный перекус из простых ингредиентов.

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