Обращайте внимание на внешний вид и состав: как правильно выбрать мясные консервы

Лето период пикников, походов в горы и выездов с палаткой. Поэтому в эти моменты мясные консервы очень уместны. Чтобы не испортить себе отдых, следует знать, как правильно их выбирать, чтобы не отравиться.

Постучите по крышке

Глухой звук после стука по крышке свидетельствует о воздухе внутри, а это показатель наличия бактерий в консервах.

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Дата изготовления

Внимательно проверяйте дату изготовления и срок годности мясных консервов.

Состав

Согласно ДСТУ, в мясных консервах должно содержаться мясо, специи, вода и жир. Возможно, они дороже, но лучше выбирать качественные консервы, которые порадуют вас вкусом и качеством.

Внешний вид

Внимательно осмотрите банку. Она должна быть без трещин, деформаций, ржавчины и прочих недостатков. Помните, что повреждения способствуют попаданию воздуха в банку, что приводит к размножению патогенных организмов. Также если вы заметили, что крышка выпуклая, ни в коем случае не берите такие консервы, ведь это свидетельствует, что там уже активно идет процесс размножения бактерий.

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