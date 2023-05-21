Как правильно питаться на работе: преимущества ланчбоксов

В современном быстро меняющемся мире у многих людей не хватает времени на приготовление здоровой пищи на работу. UAportal подготовил несколько практических советов о том, чем наполнить ланчбокс, чтобы сделать рабочий день более приятным и продуктивным.

Планируйте и готовьте еду заранее

Заранее приготовленные блюда помогут вам сэкономить время и деньги. Начните с планирования питания на неделю вперед и покупки продуктов с запасом. В выходные готовьте большие порции еды, например, супы, рагу или запеченные овощи, и храните их в порционных контейнерах в холодильнике или морозильной камере. Когда вы будете готовы поесть, просто разогрейте еду и наслаждайтесь!

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Творчески подходите к приготовлению сэндвичей

Если вам надоел один и тот же старый бутерброд, попробуйте разнообразить его новыми начинками и ингредиентами. Возьмите разные виды хлеба, например, цельнозерновой, питу, и наполните их любимым белком, овощами и соусами. Например, можно сделать сэндвич с индейкой и авокадо, шпинатом и хумусом или сэндвич с куриным салатом, яблоками и клюквой.

Возьмите закуски и гарниры

В дополнение к основному приему пищи возьмите с собой несколько полезных закусок и гарниров, чтобы подкрепиться в течение дня. Попробуйте взять небольшой контейнер с орехами, свежие фрукты, сырые овощи с соусом или крекеры из цельного зерна с сыром. Эти закуски не только насытят, но и обеспечат необходимыми питательными веществами и энергией на весь день.

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