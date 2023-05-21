Як правильно харчуватися на роботі: переваги ланчбоксів

У сучасному світі, що швидко змінюється, у багатьох людей не вистачає часу на приготування здорової їжі на роботу. UAportal підготував кілька практичних порад про те, чим наповнити ланчбокс, щоб зробити робочий день більш приємним та продуктивним.

Плануйте та готуйте їжу заздалегідь

Заздалегідь приготовлені страви допоможуть вам заощадити час та гроші. Почніть із планування харчування на тиждень вперед і покупки продуктів із запасом. У вихідні готуйте великі порції їжі, наприклад, супи, рагу або запечені овочі, і зберігайте їх у порційних контейнерах у холодильнику чи морозильній камері. Коли ви будете готові поїсти, просто розігрійте їжу та насолоджуйтесь!

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Творчо підходить до приготування сендвічів

Якщо вам набрид один і той же старий бутерброд, спробуйте урізноманітнити його новими начинками та інгредієнтами. Візьміть різні види хліба, наприклад, цільнозернове, піту, і наповніть їх улюбленим білком, овочами та соусами. Наприклад, можна зробити сендвіч з індичкою та авокадо, шпинатом і хумусом або сендвіч з курячим салатом, яблуками та журавлиною.

Візьміть закуски та гарніри

На додаток до основного прийому їжі візьміть із собою кілька корисних закусок та гарнірів, щоб підкріпитись протягом дня. Спробуйте взяти невеликий контейнер з горіхами, свіжі фрукти, сирі овочі з соусом або крекери із цільного зерна із сиром. Ці закуски не лише наситять, а й забезпечать необхідними поживними речовинами та енергією на весь день.

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