Як визначити чи підходите ви один одному: способи перевірки сумісності з партнером

Що важливо у стосунках? Чому одні пари складаються легко, а інші – швидко розлучаються? Дослідники взялись за вивчення сумісності партнерів. Вчена Алесія Марчі з Падуанського університету з колегами прагнули краще зрозуміти роль сумісності сексуальних та романтичних партнерів. Отже, у експерименті взяли участь 274 учасники, середній вік яких складав 28 років, більшість з яких були гетеросексуальними, самотніми та ніколи не вступали в шлюб.

Про це пише IFLScience.

Учасники експерименту дали відповіді на перелік питань, на основі яких дослідники склали перелік зі 153 важливих факторів для зародження романтичних стосунків:

спосіб життя;

думки;

емоції;

походження;

соціальність;

романтизм;

мораль;

родина, сім'я;

клас;

їжа;

відчуття;

релігія;

відповідність;

дозвілля;

зовнішній вигляд;

робота;

конфліктність;

емпатія;

гумор;

резиденція;

мова;

інтелект;

ентузіазм;

активність.

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На основі цього, науковці зробили висновок, що учасники дослідження обирали партнера на основі способу життя, моралі та думок, при цьому вони мало звертали увагу на освіту, релігію та інтелект. Отже для побудови довгострокових стосунків з партнером важливим фактором є розділення схожих цінностей та способу життя з партнером. А от у питанні побудови короткострокових відносин учасники зосереджувались на зовнішності та інтелекті.

В ході експерименту виявились також розбіжності між жінками та чоловіками. Сильна частина людства більше звертала увагу на сумісність емоцій та дій, а от жінок цікавило більше факторів: сумісність у способі життя, думках, моралі, конформізмі, зовнішності та емпатії.

Крім того, науковці перевірили різні стилі кохання, розділивши учасників на 5 груп залежно від стилю кохання:

ерос – пристрасні та сильні емоції, бажання романтики;

людус – грайливий і невимушений підхід;

сторге – глибший зв'язок, що виникає з дружби;

манія – бурхливі емоції;

агапе – безкорислива й альтруїстична любов.

При виборі партнера людина також керується і стилем кохання, наприклад, людина з високим еросом захоче романтичного партнера з хорошим почуттям гумору.

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