Ну муміях дітей з Давнього Єгипту знайшли ознаки кількох хвороб: подробиці

Діти в Стародавньому Єгипті часто страждали на анемію. Такого висновку дійшли вчені під час дослідження кількох муміфікованих дитячих останків.

Як повідомляє Phys.org з посиланням на статтю у науковому журналі, медики та палеонтологи досліджували 21 дитячу мумію за допомогою технології комп'ютерної томографії. Фахівці проаналізували скелет, не виймаючи тіла з обгорток. В результаті у сімох дітей були виявлені патологічні збільшення склепіння черепа, характерні для захворювання на анемію.

Читайте також: У Єгипті знайшли гробницю з муміфікованими крокодилами (фото)

Відео дня

При цьому зазначається, що за КТ не можна зробити однозначний висновок, чи саме анемія привела до смерті дітей, але ці відомості дозволяють припустити, що захворювання було одним з факторів, що призвели до летального результату.

Також експерти виявили в одного з дітей таласемію. За такого діагнозу в організмі спостерігається недостатність гемоглобіну. Дитина прожила менш як рік і, ймовірно, страждала від симптомів даної хвороби.

Пропонуємо дізнатися про моторошну дієту середньовічної Європи: в давнину їли забальзамовані тіла мумій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!