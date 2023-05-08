Ну мумиях детей из Древнего Египта нашли признаки нескольких болезней: подробности

Дети в Древнем Египте часто страдали анемией. К такому выводу пришли ученые при исследовании нескольких мумифицированных детских останков.

Как сообщает Phys.org со ссылкой на статью внаучном журнале, медики и палеонтологи исследовали 21 детскую мумию с помощью технологии компьютерной томографии. Специалисты проанализировали скелет, не вынимая тела из оберток. В результате у семерых детей были обнаружены патологические увеличения свода черепа, характерные для заболевания анемией.

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При этом отмечается, что при КТ нельзя сделать однозначный вывод, привела ли именно анемия к смерти детей, но эти сведения позволяют предположить, что заболевание было одним из факторов, приведших к летальному исходу.

Также эксперты обнаружили у одного из детей талассемию. При таком диагнозе в организме наблюдается недостаточность гемоглобина. Ребенок прожил менее года и, вероятно, страдал симптомами данной болезни.

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