Як визначити справжність золота в домашніх умовах: лайфхак з йодом

На ринку з'явилася величезна кількість фальшивих золотих виробів, але існує метод, за допомогою якого можна абсолютно точно визначити, чи маєте ви справу з настоящим золотом, і це можна зробити власноруч вдома.

Для цього методу використовується йод. Вам потрібно лише краплю йоду нанести на виріб і зачекати одну хвилину.

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Після цього потрібно промити виріб звичайною водою. Якщо на ньому з'явиться чорний наліт, то це однозначно свідчить про те, що ви маєте справу зі справжнім золотом, оскільки саме золото має властивість реагувати з йодом.

Після такої перевірки можна приступити до очищення прикрас. Для цього знадобиться сода і окріп, які потрібно змішати в зручному скляному посуді. Потім треба взяти шматок фольги і розмістити його на дні посудини. На фольгу потрібно покласти золотий виріб. Загалом, цей метод є найкращим для очищення будь-яких металевих виробів. Декілька хвилин потрібно зачекати, після чого можна виймати прикрасу і протирати її м'якою тканиною, щоб надати їй блиску.

Нагадаємо, ми вже писали, як відновити блиск срібних прикрас за 15 хвилин в домашніх умовах.

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