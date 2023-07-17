Як визначити свіжість яєць не відходячи від прилавку: топ-три дієві поради

Ми вживаємо яйця щодня. Воно смачні та дуже корисні. Та треба вміти правильно обирати цей продукт, щоб не отруїтись.

Як перевірити свіжість яєць

Перевірте шкаралупу

У свіжого яйця буде злегка шорстка поверхня, якщо ж вона гладка і блискуча, то це вказує на те, що яйце вже давно лежить на прилавку. Також уважно обдивіться яйце: на ньому не має бути ніяких плям та перевіте твердість шкаралупи – якщо вона легко продавлюється не варто брати продукт.

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Потрясіть яйце

При струшуванні яйця ви не повинні чути ніяких звуків. Якщо ж воно "хлюпає", це означає, що яйце зіпсоване.

Огляньте яйця при хорошому освітленні

При можливості піднесіть яйце до яскравого світла огляньте його шкаралупу. Вона має бути чистою, без темних плям.

Нагадаємо, ми вже писали, чому яйця потрібно посипати сіллю.

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