Як оригінально привітати друзів з Новим роком: листівки ручної роботи та текстові вітання

Близиться новий 2023, який має стати набагато кращим для українців. Оскільки, за окремими прогнозами, саме наступного року українські захисники мають перемогти російську навалу та очистити нашу землю від ворога.

Окрім побажання як скорішої перемоги, українці за традицією зичитимуть одне одному міцного здоров'я, щастя та любові.

UAportal вирішив напередодні свят порадити, як можна оригінально привітати друзів.

Віршики-вітання

З Новим роком, з новим щастям!

Щиро я усіх вітаю,

Побажаю позитиву

І добробуту без краю.

Хай цей рік надихає усіх,

Хай звучить веселий сміх.

Хай радість живе в кожному домі,

Добра всім, миру і любові.

—

Хай рік новий звеселяє,

На нові цілі наставляє.

Хай забере всі незгоди,

А подарує вам пригоди.

Хай щастя подарує,

Життя скоригує.

Хай завжди успіх жде,

До висот хай приведе.

—

З Новим роком вас усіх!

Хай дзвенить щасливий сміх,

Хай багата буде хата

Та завжди веселі свята.

Щоб не знали ви утоми,

Щоб завжди чекали вдома.

Хай цей рік найкращим буде

В оцю мить, потім й усюди!

—

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних смаколиків в подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

—

Двадцять третій рік прийде

Зміни добрі принесе!

Кролик до нас поспішає з любов'ю

Він подарує нам здоров'я,

І удачу, і успіх,

Радість, позитив і сміх.

У сім'ї він додасть щастя

Все йому цілком удасться!

Вітання у прозі:

Милі мої друзі, вітаю вас із Новим роком. Бажаю вам невичерпного здоров'я, безмежного щастя, дивовижної любові. Нехай у вашому домі панує спокій та злагода, а тривоги та смутку обходять стороною. Більше вам радощів, веселих посмішок, безхмарних днів. Нехай наступний рік принесе лише найкраще.

Мої любі друзі, з Новим роком! Зустрічайте чарівне свято щирими усмішками! І нехай мішок Діда Мороза буде настільки переповнений необхідними вам подарунками — дорогими авто, пачками грошових купюр, путівками в спекотні країни, чудовими коштовностями, що йому доведеться доставляти все це щодня протягом року частинами!

Друзі, з Новим роком, з чудовими змінами, з блискучими ідеями та планами, що приносять задоволення та гідну винагороду. Бажаю вам здоров'я, яке не підведе, оптимізму, який не вичерпається, та грошей, які не закінчаться ніколи. І нехай на шляху до перемог супроводжують вас очі коханої людини та вірна подруга Фортуна!

Нехай новий рік щедро винагородить вас, дорогі та улюблені друзі, за ваші старання, успіхи та досягнення. Нехай у ваших сім'ях завжди панують любов, розуміння та бажання приймати близьких такими, якими вони є. Добробуту вашим сім'ям, щасливих моментів, втілення в життя найзаповітніших бажань. Нехай казкова ейфорія свята не залишає вас тривалий час.

Нехай збудеться, про що мріяли, здійсниться, чого прагнули. Нехай Новий рік принесе багато радісних сюрпризів. А всі проблеми та невдачі нехай залишаться минулого року. З Новим роком!

Листівки до Нового року:

Як виготовити новорічні листівки з об'ємною ялинкою на обкладинці

Вам потрібно підготувати

Зелений двосторонній папір;

лінійка;

олівець;

ножиці;

червоний картон;

клей;

жовтий папір.

Відео, як зробити:

Листівка "Веселий сніговичок":

Що потрібно

Світло-рожевий картон;

синій картон;

лінійка;

олівець;

ножиці;

клей;

циркуль;

білий картон;

синій фломастер;

об'ємний двосторонній скотч;

коричневий картон;

будь-який кольоровий або візерунковий картон;

помаранчевий картон;

чорні та червоні стрази (можна взяти фломастери).

Новорічна листівка з ялинковими кулями

Що потрібно

Червоний картон;

блискучий сріблястий фоаміран

;олівець чи циркуль;

ножиці;

об'ємний двосторонній скотч;

кольорова стрічка;

клей-пістолет;

кольорова стрічка;

тонкий пензлик;

біла гуаш або акварель.

Як робити:

Зігніть картон навпіл. З фоамірану виріжте коло. Можна обвести щось кругле або використовувати циркуль. Виріжте коло, наклейте зі зворотного боку кола пару шматочків об'ємного скотчу. Прикріпіть деталь до обкладинки листівки. Зробіть зі стрічки бантик та приклейте над кулькою. З тонкої стрічки зробіть ще один бант та приклейте на попередній. Над кулькою намалюйте багато білих точок гуашшю або аквареллю.

Також листівку зі сніговиком можна зробити об'ємною.

Дивіться тут покрокову інструкцію:

Читайте також, як завдяки декору, кольорів та стилю задобрити головний символ 2023 року – Чорного Водяного Кролика (за східним гороскопом).

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!