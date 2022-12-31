Как оригинально поздравить друзей с Новым годом: открытки ручной работы и текстовые поздравления
Близится новый 2023 год, который должен стать намного лучше для украинцев. Поскольку, по отдельным прогнозам, именно на следующий год украинские защитники должны победить российское нашествие и очистить нашу землю от врага.
Кроме пожелания как скорейшей победы, украинцы по традиции будут желать друг другу крепкого здоровья, счастья и любви.
UAportal решил в канун праздников посоветовать, как можно оригинально поздравить друзей.
Стихи-поздравления
С Новым годом, с новым счастьем!
Искренне я всех поздравляю,
Пожелаю позитива
И благополучия без края.
Пусть этот год вдохновляет всех,
Да звучит веселый смех.
Пусть радость живет в каждом доме,
Добра всем, миру и любви.
—
Пусть год новый веселит,
На новые цели наставляет.
Пусть отнимет все несогласия,
А подарит вам приключения.
Пусть счастье подарит,
Жизнь скорректирует.
Пусть всегда успех ждет,
К высотам пусть приведет.
—
С Новым годом вас всех!
Пусть звенит счастливый смех,
Пусть богатая будет хата
И всегда веселые праздники.
Чтобы не знали вы усталости,
Чтобы всегда ждали дома.
Пусть этот год лучшим будет
В этот момент, потом и всюду!
—
С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть веселым и замечательным
Будет наступающий год
Неурядицы все проходят,
Радость будет в доме и праздник,
Да и гостиных много,
Вкусных вкусностей в подоле,
Подарков от судьбы,
Незабываемых впечатлений больше,
Светлых радостей почаще!
—
Двадцать третий год придет
Изменения принесет!
Кролик к нам спешит с любовью
Он подарит нам здоровье,
И удачу, и успех,
Радость, позитив и смех.
Семье он принесет счастье.
Все ему вполне удастся!
Поздравления в прозе:
Милые мои друзья, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам неистощимого здоровья, безграничного счастья, удивительной любви. Пусть в вашем доме царит покой и согласие, а тревоги и печали обходят стороной. Больше вам радостей, веселых улыбок, безоблачных дней. Пусть следующий год принесет только самое лучшее.
Мои дорогие друзья, с Новым годом! Встречайте волшебный праздник искренними улыбками! И пусть мешок Деда Мороза будет настолько переполнен необходимыми вам подарками – дорогими авто, пачками денежных купюр, путевками в жаркие страны, отличными драгоценностями, что ему придется доставлять все это ежедневно в течение года по частям!
Друзья, с Новым годом, с прекрасными переменами, с блестящими идеями и планами, доставляющими удовольствие и достойное вознаграждение. Желаю вам здоровья, которое не подведет, неиссякаемого оптимизма, и денег, которые не закончатся никогда. И пусть на пути к победе сопровождают вас глаза любимого человека и верная подруга Фортуна!
Пусть новый год щедро вознаградит вас, дорогие и любимые друзья, за ваши старания, успехи и достижения. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, понимание и желание принимать близких такими, какие они есть. Благополучия вашим семьям, счастливых моментов, воплощения в жизнь самых заветных желаний. Пусть сказочная эйфория праздника не оставляет вас продолжительное время.
Пусть сбудется, о чем мечтали, сбудется, к чему стремились. Пусть Новый год доставит много радостных сюрпризов. А все проблемы и неудачи пусть останутся в прошлом году. С Новым годом!
Открытки к Новому году:
Как сделать новогодние открытки с объемной елкой на обложке.
Вам нужно подготовить
- Зеленая двусторонняя бумага;
- линейка;
- карандаш;
- ножницы;
- красный картон;
- клей;
- желтая бумага.
Видео, как сделать:
Открытка "Веселый снеговик":
Что нужно
- Светло-розовый картон;
- синий картон;
- линейка;
- карандаш;
- ножницы;
- клей;
- циркуль;
- белый картон;
- синий фломастер;
- объемный двухсторонний скотч;
- коричневый картон;
- любой цветной или узорчатый картон;
- оранжевый картон;
- черные и красные стразы (можно взять фломастеры).
Новогодняя открытка с елочными шарами
Что нужно
- Красный картон;
- блестящий серебристый фоамиран
- ;карандаш или циркуль;
- ножницы;
- объемный двухсторонний скотч;
- цветная лента;
- клей-пистолет;
- цветная лента;
- тонкая кисточка;
- белый гуашь или акварель.
Как делать:
Согните картон пополам. Из фоамирана вырежьте круг. Можно обвести что-нибудь круглое или использовать циркуль. Вырежьте круг, наклейте с обратной стороны круга пару кусочков объемного скотча. Прикрепите деталь к обложке открытки. Сделайте из ленты бантик и приклейте над шариком. Из тонкой ленты сделайте еще один бант и наклейте на предыдущий. Над шариком нарисуйте много белых точек гуашью или акварелью.
Также открытку со снеговиком можно сделать объемной.
Смотрите здесь пошаговую инструкцию:
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