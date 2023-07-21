Як відбілити плями на одязі за допомогою популярних пігулок
Аспірин – це не лише ефективний препарат від головного болю, але й чудовий засіб для відбілювання плям на одязі. Аспірин містить саліцилову кислоту, яка має відбілюючі властивості.
Це дешевий і ефективний засіб для відбілювання плям на одязі. Використовуючи аспірин, ви можете легко і швидко повернути своїм речам білий колір.
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Щоб відбілити пляму на одязі за допомогою аспірину, вам потрібно зробити наступне:
- Розтовкти кілька таблеток аспірину в порошок.
- Додати порошок аспірину до води до утворення густої кашки.
- Нанести кашку на пляму і залишити на кілька годин.
- Потім змийте кашку водою і виперіть одяг як звичайно.
Аспірин допоможе відбілити плями від чаю, кави, вина, кетчупу, соку та інших речовин.
Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати найкращий результат:
Чим свіжішою буде пляма, тим легше її відбілити.
Не використовуйте аспірин для відбілювання одягу з делікатних тканин.
Перед використанням аспірину спробуйте його на невеликій ділянці тканини, щоб переконатися, що він не пошкоджує тканину.
Нагадаємо, ми вже писали, як видалити плями від відбілювача з одягу.
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