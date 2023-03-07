Як відчистити сковорідку, яка сильно пригоріла: простий лайфхак

Як очистити пригарини зі сковороди за допомогою солі

Миття посуду інколи займає дуже багато часу. Особливо складно відчистити сковороду, що пригоріла. Однак є одна спеція, яка легко очистить пательню від нагару та стійких забруднень.

Про цей спосіб пише видання The Sun. Вам знадобиться лише звичайна сіль, яка поверне сковорідці блиск та чистоту, а також допоможе зробити її антипригарною.

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Кухонна сіль – чудовий помічник у митті сковороди, яка постраждала від вогню. До того ж цей продукт є в кожному будинку. Щоб очистити сковорідку від пригарин виконайте прості кроки:

Насипте достатню кількість солі у сковорідку; Вологою губкою сіль треба нанести прямо на сліди від нагару; Щоб позбутись плям на стінках та дні сковороди, розріжте велику картоплину навпіл ат посипте її сіллю; Протріть забруднені ділянки, щоб пляму.

За допомогою цього лайфхаку можна боротись навіть із стійкими забрудненнями, адже сіль буде абразивом. Після цього промийте пательню з мийним засобом та ретельно вимийте водою.

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