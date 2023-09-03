Як відкрити щільно закриту кришу банки: лайфхак з харчовою плівкою

Гвинтові кришки на банках стали популярними для консервації продуктів в господарствах. Багато покупних консервів також обладнані гвинтовими кришками.

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Один з головних плюсів цих кришок – вони не вимагають спеціальних інструментів, таких як консервний ніж або машинка для закатування, для їх відкриття. Однак іноді відкриття гвинтових кришок може бути завданням не таким простим, як здається на перший погляд, пише Телеграф.

На щастя, існують різні кмітливі способи, які полегшують відкривання гвинтових кришок. Один із таких лайфхаків вимагає лише одного доступного засобу, який легко знайти на кухні.

Як відкрити гвинтову кришку на банці руками

Щоб відкрити банку з гвинтовою кришкою легко і швидко, вам знадобиться звичайна харчова плівка. Просто обмотайте плівку навколо кришки кількома шарами. Головна мета – зробити кришку більш тертями в руках. Коли плівка буде добре обгорнута, ви зможете відкрити кришку без зайвих зусиль.

Замість харчової плівки можна також використовувати щільну гумову рукавичку. Вона також забезпечить вам хороше зчеплення із кришкою та запобігатиме ковзанню. Просто надягніть рукавичку на руку та відкрутіть кришку без найменших проблем.

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