Як відрізнити натуральну шкіру від замінника: 3 прості лайфхаки

Декілька простих способів відрізнити натуральну шкіру від її замінника без відходження від прилавка. Сучасні технології дозволяють виготовляти речі зі штучної шкіри, яку буває важко відрізнити від натуральної.

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Щоб уникнути обману під час покупок, важливо навчитися розрізняти такі вироби. "Телеграф" поділиться з вами маленькими хитрощами, які допоможуть вам перевірити виріб зі шкіри прямо в магазині.

Як швидко перевірити, чи натуральна шкіра Якщо ви вибрали на прилавку сумку і не можете визначити, чи це натуральна шкіра, чи дешевий замінник, спробуйте такий тест. Зігніть ручку виробу на 10 секунд, а потім уважно розгляньте місце згину.

Замінник шкіри залишиться гладеньким, тоді як природний матеріал буде трохи шорстким на дотик.

Також спробуйте розтягнути ділянку шкіри спочатку в одному напрямку, а потім в іншому. Натуральна шкіра деформується і потім швидко повертається до своєї колишньої форми.

Ще одним способом перевірити природність шкіри є використання вологої серветки. Покладіть одну серветку на виріб на 10 секунд. Якщо після цього на поверхні залишаються сліди вологи, то виріб виготовлений з натуральної шкіри. А якщо навіть сліду від вологи не залишилося, то виріб виготовлено зі шкірозамінника.

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