Як відрізнити натуральні сосиски із м'яса від підробки

Сосиски – один із найпопулярніших продуктів, які використовуються в приготуванні різноманітних страв. Вони додаються до сніданків, використовуються для готування хот-догів і надають особливого смаку макаронним стравам, задовольняючи як дорослих, так і дітей.

24 канал підготував цікаві лайфхаки, які допоможуть розпізнати натуральні м'ясні сосиски і уникнути підробки з недобросовісних виробників.

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При виборі сосисок першим кроком варто звернути увагу на наявність ДСТУ (державний стандарт України) на упаковці. Відмітка про державний стандарт свідчить про виготовлення продукту згідно зі стандартами і нормами. Такі сосиски і сардельки можна вважати якісними, тому обирайте вироби із відміткою про ДСТУ та найвищий сорт.

Зовнішні ознаки продукту також можуть вказати на його якість. Наприклад, яскраво-рожевий або червонуватий колір може свідчити про використання багатьох барвників, тоді як темний колір може свідчити про домішку консервантів. Варто звертати увагу на блідий колір сосисок, оскільки саме такі продукти частіше є натуральними.

Також важливо звернути увагу на консистенцію і структуру сосисок. Якісна сосиска повинна мати пружну текстуру і щільну оболонку. Якщо продукт занадто м'який, це може свідчити про використання білкових добавок.

При розрізанні сосисок або сарделек, варто звернути увагу на колір і однорідну масу. Хороша сосиска повинна бути сірувато-рожевого кольору з однорідною текстурою. Негативним знаком може бути пухка м'якоть, а також розпухання продукту під час варіння, що свідчить про багато крохмалю в складі.

Крім того, варто звернути увагу на колір варівної води. Якщо вона фарбується від сосисок, це може бути ознакою надмірного використання барвників.

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