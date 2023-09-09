Як відмити індукційну плиту до блиску не залишаючи розводів

Індукційна плита завжди залишається популярним вибором серед господинь, які прагнуть мати бездоганну та красиву кухонну поверхню. Проте після першого приготування їжі на ній можуть з'явитися непривабливі плями та накопичений жир, які не завжди легко видалити.

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Для того, щоб зберегти зовнішній вигляд індукційної плити у належному стані, важливо правильно доглядати за нею. Блогерка, відома під ніком @mama_mila_, поділилася відео на соціальній мережі TikTok, де розкрила свій корисний лайфхак для чищення такої техніки.

За її словами, цей простий метод дозволяє ефективно очищати плиту від стійких плям і залишків жиру. Для цього вам знадобиться харчова сода та свіжий лимонний сік. Така комбінація допоможе розм'якшити бруд і видалити неприємний запах.

Для початку рівномірно розподіліть дві столові ложки соди на поверхні плити. Потім обережно обсипте цю соду лимонним соком у такій же кількості. Після контакту інгредієнтів ви почуєте шипіння, це нормально. Зачекайте, доки реакція не завершиться, а потім видаліть залишки суміші.

Намочіть губку або ганчірку в теплій воді і використовуйте її для очищення поверхні плити. Цей простий і корисний лайфхак не вимагає великої фізичної праці або багато часу, але дозволить вам легко позбутися від жиру і бруду на вашій індукційній плиті.

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