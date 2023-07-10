Як відіпрати свіжі та застарілі плями від фруктів та ягід: корисний літній лайфхак

Літній сезон принесе нам багато соковитих ягід і фруктів, а разом з тим і плями на одязі. Зокрема, дитячі речі часто потрапляють під вплив соків, які діти "розмазують" по собі. Ми поділимось легкими, швидкими і економними способами, як позбутися свіжих та застарілих плям від ягід і фруктів.

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Перше "золоте" правило полягає у тому, щоб виводити плями якнайшвидше, не давши їм ввійти в тканину. У разі плям від ягід і фруктів не рекомендується мити одяг милом, оскільки сік таких плодів може ще більше закріпитися.

Найшвидший і найефективніший спосіб вивести плями від ягід і фруктів – це використання окропу. Незалежно від того, де ви знаходитесь (вдома, на дачі, у відпустці або на природі), завжди є вода. Для боротьби з плямами воду треба закип'ятити.

Поки вода нагрівається, підготуйте глибоку посудину, що витримує гарячі температури, наприклад, каструлю або миску. Потім натягніть тканину з плямою над посудиною так, щоб вона була трохи натягнута, а забруднена ділянка перебувала нижче (але не дуже низько, щоб уникнути обпікання). Якщо у вас є друшляк, ви можете помістити тканину прямо в нього.

Для виведення плями достатньо просто облити її окропом. Після цього пляма зникне, і предмет одягу (рушник, скатертина і т.д.) можна буде прати разом з іншими речами.

Варто пам'ятати, що не рекомендується повністю занурювати тканину з плямою у воду з окропом. По-перше, пляма може розповзтися і стати ще більшою. По-друге, тканина може постраждати або змінити колір.

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Якщо окропу немає під рукою, є й інші способи. Якщо пляма від ягід невелика і ще не встигла ввійти в тканину, можна спробувати протерти її лимоном і пропрасувати через марлю або іншу тонку тканину.

Ще одним варіантом є використання розчину з лимонної кислоти та оцту. Для цього необхідно змішати 1 чайну ложку лимонної кислоти з 2 чайними ложками оцту й розбавити у 200 мл води. З цією рідиною потрібно залити пляму (але не всю тканину) або протерти. Після цього річ можна прати у звичайному режимі.

Щоб вивести пляму, можна також насипати на неї достатню кількість солі та ретельно втерти її у тканину. Сіль має залишатися на плямі протягом 15 хвилин, після чого її слід зняти і одяг прати у прохолодній воді.

Інший спосіб видалення плями – застосування розчину перекису водню та нашатирного спирту у рівних пропорціях. Цю суміш потрібно нанести на забруднену ділянку і залишити працювати, поки речовини не здійснять свою дію і пляма зникне. Після цього тканину слід прополоскати у воді при температурі 30 градусів.

Важливо зазначити, що цей метод не рекомендується для кольорового одягу, оскільки він може пошкодити тканину. Якщо ви працюєте з кольоровою тканиною, краще протерти забруднену ділянку розчином перекису водню з водою у пропорції 1:10. Потім річ можна прати у звичайному режимі.

Якщо плями від ягід чи фруктів застарілі, їх видалити буде складніше. Особливо у разі старих плям від ягід і фруктів можна спробувати такий метод: підготувати розчин, змішавши 4 грами лимонної кислоти з 40 грамами 95% етилового спирту. Рідину слід нагріти на слабкому вогні, потім занурити пляму у неї та зачекати, доки пляма повністю зникне. Після цього річ слід прополоскати у воді при температурі 50 градусів.

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