Як пластикова карта допоможе у прибиранні важкодоступних місць: простий лайфхак

Під час генерального прибирання будинку, не завжди вдається добре вимити всі забруднення, особливо у важкодоступних місцях. Блогер Лаура Маунтфорд запропонувала кілька корисних порад, які полегшать процес прибирання.

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Спочатку Маунтфорд використовує суху швабру для зняття пилу зі стін. Потім вона проводить вологе прибирання стін, щоб видалити з них потертості.

Крім того, для прибирання важкодоступних місць, наприклад, під шафами в кухні, блогер радить використовувати пластикову картку, обгорнуту в м'яку тканину. Цим інструментом можна легко видаляти сміття, яке зазвичай не можна зібрати за допомогою швабри або пилососа.

Крім того, такий самий простий метод можна використовувати для видалення бруду під плінтусами та в інших складних для доступу місцях в будинку. Застосування цих порад допоможе ефективніше проводити генеральне прибирання та зберегти час та зусилля.

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