Как пластиковая карта поможет в уборке труднодоступных мест: простой лайфхак

Во время генеральной уборки дома не всегда удается хорошо вымыть все загрязнения, особенно в труднодоступных местах. Блогер Лаура Маунтфорд предложила несколько полезных советов, которые облегчат процесс уборки.

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Сначала Маунтфорд использует сухую швабру для снятия пыли со стен. Затем она производит влажную уборку стен, чтобы удалить из них потертости.

Кроме того, для уборки труднодоступных мест, например, под шкафами в кухне, блоггер советует использовать пластиковую карту, обернутую в мягкую ткань. Этим инструментом можно легко удалять мусор, который обычно нельзя собрать с помощью швабры или пылесоса.

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Кроме того, такой же простой метод можно использовать для удаления грязи под плинтусами и других сложных для доступа местах в доме. Применение этих советов поможет эффективно проводить генеральную уборку и сохранить время и усилия.

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