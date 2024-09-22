Як українською зичити 'счастья и благополучия': будете здивовані

У російській мові слово "благополучие" означає кілька понять. Це може бути спокійний та щасливий стан існування, життя в достатку. При вітанні це слово вживають, аби побажати людині сімейного чи матеріального щастя.

Багато хто з українців часто вживає слово "благополуччя", навіть не замислюючись про його походження. Однак, це слово є калькою з російської мови і не є типовим для української лексики, пише УНІАН.

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Чому "благополуччя" не є українським словом?

Слово "благополуччя" складається з двох російських коренів: "благо" і "получать". В українській мові немає прямого аналога такого словосполучення. Натомість в українській мові є декілька синонімів до слова "благополуччя":

Добробут: найчастіший український відповідник. Він означає матеріальне забезпечення, достаток, щасливе життя.

найчастіший український відповідник. Він означає матеріальне забезпечення, достаток, щасливе життя. Достаток – відсутність нужди, матеріальна забезпеченість; заможність, велика кількість чого-небудь.

– відсутність нужди, матеріальна забезпеченість; заможність, велика кількість чого-небудь. Гаразд: це слово має ширше значення і може означати як фізичне здоров'я, так і загальний добробут.

це слово має ширше значення і може означати як фізичне здоров'я, так і загальний добробут. Щастя: цей варіант найчастіше використовується для опису емоційного стану, але також може означати і загальний добробут.

Приклади вживання:

Замість "соціальне благополуччя" краще сказати "соціальний добробут". Замість "емоційне благополуччя" краще сказати "емоційний добробут". Можна побажати комусь "добробуту", "достатку" або "щастя".

Що стосується виразу "благополучно дістатися кудись", то словник пропонує замінити слово "благополучно" такими відповідниками, як "гаразд, добре, щасливо, безпечно". Приклад: "щасливо перейшли у безпечне місце", "дістатися безпечно".

А вираз "окончиться благополучно" чи "окончиться неблагополучно" – "вийти на добре", "вийти на зле".

Слово "благополуччя" хоча і є в українській мові, але воно є запозиченням з російської. Для вираження цього поняття в українській мові є більш природні і влучні слова, такі як "добробут", "достаток", "гаразди" і "щастя".

Нагадаємо, раніше UAportal писав про слова-паразити, які постійно вживають українці.

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