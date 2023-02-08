Як почистити шкіряне взуття, щоб воно виглядало як нове: простий лайфхак

Досвідчені господарки знають, що зубна паста відмінно очищає білу підошву кросівок або кед. До того ж зубна паста може допомогти "полагодити" взуття.

Однак варто одразу зазначити, що цей спосіб ефективно працює лише в тому випадку, якщо йдеться про шкіряне взуття. Про цей лайфхак пише pixelinform.

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Щоб очистити шкіряне взуття та надати йому зовнішній вигляд нової пари, знадобиться невелика кількість пасти. Нанесіть невелику кількість пасти, трохи менше ніж горошинка, на суху та чисту поверхню шкіряних чобіт, черевиків або туфель, на ділянку з потертостями та подряпинами.

Сухою та м’якою ганчіркою відполіруйте ці місця, а потім протріть вологою серветкою. Потертості мають зникати прямо на очах після проведення цієї процедури.

Використання зубної пасти забезпечує лише візуальний ефект, тому не забувайте час від часу повторювати процедуру чищення, щоб взуття залишалось у гарному вигляді.

Раніше ми писали про те, як прибрати білі плями та розводи на взутті без хімічних засобів.

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