Як почистити шпалери: топ-5 порад від досвідчених домогосподарок

Очищення шпалер – необхідна річ, але важливо робити це обережно, щоб зберегти їх у гарному стані. Підтримка чистоти цих поверхонь є важливим аспектом прибирання будинку, оскільки вони можуть накопичувати бруд, мікробів та пил з часом.

Перш за все, перед очищенням шпалер важливо визначити їх тип. Наприклад, найпоширенішими і міцними є вінілові шпалери. Вони водонепроникні і можуть митися, що робить їх ідеальними для кухні та ванної кімнати.

Почніть очищення шпалер з видалення пилу. Використовуйте м'яку ганчірку або мікрофібру, щоб обережно видалити пил з поверхні.

Для легких плям і слідів використовуйте м'яку тканину або губку, змочену теплою водою з невеликою кількістю нейтрального мила. Протріть поверхню шпалер обережними круговими рухами, уникаючи сильного тиску.

Якщо виявите стійкі плями, спробуйте використати м'яку щітку або м'яку гумку. Потріть пляму обережними рухами, доки вона не зникне.

Після очищення протріть шпалери сухою тканиною, щоб вони не залишалися вологими. Завжди дбайте про те, щоб шпалери повністю висохли, оскільки залишки вологи можуть пошкодити їх структуру. Використовуйте вентилятор або відкрийте вікна для прискорення процесу висихання.

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Додаткові поради:

Перед застосуванням будь-яких засобів очищення перевірте їх на невидимій ділянці шпалер, щоб переконатися, що вони не пошкодять їх.

Уникайте використання агресивних чи абразивних засобів, які можуть пошкодити шпалери. Вибирайте м'які миючі засоби та щітки з м'якою щетиною.

Завжди ретельно очищайте ганчірку або губку перед використанням, щоб уникнути передачі бруду або забруднень на шпалери.

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