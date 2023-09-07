Як підготувати яблуні до зими, щоб наступного року отримати хороший врожай

Як підготувати яблуні до зими, щоб наступного року врожай був великим

Для забезпечення гарного врожаю яблук у новому році, важливо надати деревам належний та якісний догляд восени. Дотримуючись простих порад, садівники зможуть насолоджуватися великим врожаєм яблук в наступному році.

Читайте також: Дачники назвали п'ять овочів, які можна встигнути висадити зараз та зібрати врожай до морозів

Ці прості поради, про які пише Апостроф, допоможуть садівникам отримати вражаючий урожай яблук вже наступного року.

Підживлення рослин. Дерева можуть виснажити ґрунт впродовж сезону, тому важливо поповнити його резерви. Рекомендується використовувати добрива, які містять фосфор і калій. Обирайте підходящий препарат та дотримуйтесь рекомендацій з їх застосування. Білити дерева. Ця процедура дуже важлива для збереження здоров'я яблунь. Зазвичай білити дерева слід у листопаді. Важливо обирати час без дощів для цього заходу. Підновлення мульчі. Не забувайте оновлювати шар мульчі в колі приствольних зон під яблунями восени. Для цього використовуйте п'ятисантиметровий шар перегною або іншого відповідного матеріалу.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!