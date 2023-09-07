Как подготовить яблони к зиме, чтобы в следующем году получить хороший урожай

Для обеспечения хорошего урожая яблок в новом году важно предоставить деревьям надлежащий и качественный уход осенью. Следуя простым советам, садоводы смогут наслаждаться большим урожаем яблок в следующем году.

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Эти простые советы, о которых пишет Апостроф, помогут садоводам получить поразительный урожай яблок уже в следующем году.

Подкормка растений. Деревья могут истощить почву в течение сезона, поэтому важно пополнить его резервы. Рекомендуется использовать удобрения, содержащие фосфор и калий. Выбирайте подходящий препарат и соблюдайте рекомендации по их применению. Белить деревья. Эта процедура очень важна для сохранения здоровья яблонь. Обычно белить деревья следует в ноябре. Важно выбирать время без дождей для этого мероприятия. Восстановление мульчи. Не забывайте обновлять слой мульчи в кругу ствольных зон под яблонями осенью. Для этого используйте пятисантиметровый слой перегноя или другого соответствующего материала.

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