Як підготуватися до призову: військовий сказав, що має бути у 'мобілізаційній валізі'

В Україні від дня повномасштабного вторгнення росії приходить постійний процес мобілізації до війська. Держава зобов'язана забезпечувати мобілізованих військовослужбовців формою, взуттям, спорядженням та засобами індивідуального захисту.

Зокрема, мобілізованим видають комплекти польового обмундирування, взуття, спорядження та засоби індивідуального захисту. Після проходження навчання перед вирушенням на фронт військовозобов'язаним видають бойовий спеціальний комплект (БСК). До нього входять засоби індивідуального захисту для екіпірування (наприклад, спеціальні навушники, маскувальні костюми, медичні рюкзаки, підсумки).

Однак чоловіки, які готуються до призову, можуть з часом зібрати власну "мобілізаційну валізку". Це їм радить військовослужбовець Олександр Заклецький.

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У своєму Фейсбуці він зауважив, що "воювати доведеться усім", тож порадив подбати наперед про такі речі у "тривожному рюкзачку":

Пластикова папка, десяток файликів, чорні кулькові ручки (штук 5 мінімум), десяток аркушів паперу, синій маркер, блокнот.

Подовжувач на 5 розеток та якісний трійник.

Зарядка Quick Charge на 2-3 USB та кабелі.

Павербанк на 20000 mAh.

Вологі серветки.

Манікюрний набір.

Ніж з кліпсою кишеньковий, кишенькова точилка.

Металева кружка, електрокип'ятильник, ложка, виделка.

Мультитул з пасатижами.

Ліки в аптечці. Дитяча присипка.

Ліхтарики налобні.

Запасний змінний одяг - труси, шкарпетки, спортивки, кросівки, гумові капці.

Наплічник на 20-30 літрів.

Спрей проти комарів та антимоскитна сітка.

Газовий пальник та газовий балон для нього.

Старі бавовняні ганчірки, стара зубна щітка, ватні палички - щоб чистити зброю.

Плоскогубці з ізольованими ручками (вони ж качконоси) та електровідкрутки з ізольованими ручками, відкрутка-пробник на фазу.

Викрутка з набором біт.

Синя ізолента, сантехнічний скотч Duct Tape, мотузка для сушіння білизни.

Суперклей.

Рукавички будівельні.

Чай в пакетиках, кава в стіках, супи швидкого приготування, цукор, сіль.

Набір для шиття та набір булавок.

Зубна паста, зубна щітка, гребінець, бритва.

Персональна не тактична аптечка.

Військовослужбовець додав, що перед мобілізацією радить провести медичний чекап, оновити щеплення (особливо від гепатиту).

"Заздалегідь потурбуйтеся про готовність до мобілізації ваших близьких. Складіть список важливих речей які треба зробити в разі вашої мобілізації (наприклад залиште довіреній особі паролі від аккаунтів та пін-коди від карток). Зробіть дублікат ключів та передайте довіреним особам", – додав Заклецький.

Український захисник також звернув увагу, що треба буде зберігати всі документи у належному стані. "По можливості наполягайте на письмових розписках, витягах з наказів, копій різних форм та інших офіційних документів. Обов'язково перезнімайте всі документи які вас стосуються і проходять повз вас на смартфон та зберігайте на гугл-диску, є можливість зробити копію - робіть. Всі речі видані чи особисті обов'язково підписуйте маркером", – порадив він.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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