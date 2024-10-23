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Економіка

Як підготуватись до виходу на пенсію та що для цього потрібно

Ціхоцька Марія

Як підготуватись до виходу на пенсію та що для цього потрібно
Законодавство надає громадянам тримісячний термін для оформлення пенсії

Оформлення пенсії - важливий етап у житті кожної людини, який потребує ретельної підготовки та розуміння основних вимог. Розглянемо ключові моменти цього процесу.

Законодавство надає громадянам тримісячний термін для оформлення пенсії. При поданні документів у цей термін виплати нараховуються з дня досягнення пенсійного віку. Проте існує стратегічний підхід: подання заяви після нового року може бути вигіднішим, оскільки дозволяє врахувати середню зарплату за останні три роки, що потенційно збільшить розмір пенсії. Про це пише 24 tv.ua.

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Вимоги до страхового стажу у 2024 році

Держава встановила диференційовані вимоги до страхового стажу:

- Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 31 рік стажу

- При досягненні 63 років достатньо 21 року стажу

- У 65 років мінімальний необхідний стаж становить 15 років

Важливо врахувати, що у 2025 році очікуються зміни вимог для категорій 60 та 63 роки, тоді як для 65-річних умови залишаться незмінними.

Середній розмір пенсійних виплат демонструє позитивну динаміку - з останнім підвищенням на 8,7% середня пенсія сягнула 5 851,86 гривні.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія пенсіонерів має право на додаткову виплату до пенсії восени та що для цього потрібно.

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Економіка