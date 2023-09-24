Як підживлювати полуницю в кінці вересня, щоб підготувати її до зими

Українські городники завжди шукають можливості підвищити врожайність своїх городів і садів. Однією з ключових культур, яку збирають багато садівників, є полуниця. Досягти гарного урожаю цієї ягоди можна, якщо правильно підживлювати рослини до кінця вересня.

Читайте також: Коли та як правильно садити буряк на зиму

Журнал "Апостроф" поділився корисними порадами щодо цього. Для початку, варто зазначити, що органічні добрива грають важливу роль у розвитку полуниці та її підготовці до зими.

Одним із найкращих варіантів підживлення для цієї культури є пташиний послід. Важливо правильно підготувати розчин: для цього треба взяти п'ятнадцять частин води та одну частину посліду, добре розвести і залишити протягом 72 годин. Після цього отриманий розчин можна використовувати для обприскування полуниці та підживлення ґрунту.

Важливо зауважити, що неправильне застосування пташиного посліду може завдати шкоди ягодам, тому краще використовувати його як додаток до ґрунту між самими кущами.

Крім пташиного посліду, полуницю можна підживлювати коров'яком, який має подібні корисні властивості. Для цього треба взяти десять частин води та одну частину коров'яка, ретельно розвести компоненти і залишити протягом 72 годин. Після цього отриману суміш можна вливати під самі кущі полуниці. На одну рослину рекомендується використовувати три склянки приготованого розчину.

Раніше ми писали про те, які квіти можна посадити на зиму, щоб навесні вони почали сходити самі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!