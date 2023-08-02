Як підключити WhatsApp на 4-х пристроях одночасно: інструкція

Як використовувати WhatsApp на смартфонах, планшетах та ноутбуках одночасно

WhatsApp тепер пропонує зручний спосіб синхронізувати свій обліковий запис на декількох пристроях одночасно. Ви зможете підключити до чотирьох пристроїв свій обліковий запис WhatsApp і з легкістю перемикатися між ними, не втрачаючи доступ до повідомлень та історії чатів.

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Як повідомляє Mashable, ось кілька простих кроків, які допоможуть вам підключити WhatsApp на кількох пристроях:

Встановіть останню бета-версію WhatsApp на пристрої, який ви хочете зв'язати зі своїм обліковим записом. Після цього вам буде показаний QR-код; Відкрийте WhatsApp на вашому основному смартфоні (iOS або Android), перейдіть до меню налаштувань та виберіть "Пов'язані пристрої"; Натисніть "Підключити пристрій"; Сфотографуйте QR-код з додаткового пристрою за допомогою камери вашого основного смартфону.

Тепер ви зможете використовувати WhatsApp на своєму комп'ютері або планшеті, не підключаючись до Wi-Fi з основного телефону. Ви все ще зможете користуватися WhatsApp на своєму телефоні, але тепер зможете зайти на свій обліковий запис з будь-якого з підключених пристроїв, коли вам зручно.

Ця нова функція стане у пригоді користувачам, які мають декілька пристроїв та часто перемикаються між ними. За допомогою цього способу, ви легко будете вести діалоги та отримувати повідомлення на будь-якому пристрої, що значно полегшить спілкування в повсякденному житті.

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