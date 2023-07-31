Як підібрати ідеальні сонцезахисні окуляри: поради від стилістки

Як підібрати сонцезахисні окуляри - як зрозуміти яка форма окулярів підходить

Без сонцезахисних окулярів не обійтися не тільки влітку, коли сонце випалює очі, але й в інші пори роки. Проте знайти саме свою модель з першого разу – справжнє щастя.

Можна переміряти увесь асортимент оптики, але так і лишитися без окулярів. Про це розповіла персональна стилістка Олена на своїй TikTok-сторінці (@purpur.stylist) та поділилась трьома правилами підбору цього аксесуару.

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Три прості правила підбору оправи від стиліста:

1. Початок оправи там, де початок вашої брови.

2. Ширина перенісся повинна дорівнювати ширині вашого носика по найвужчій частині.

3. Найголовнішим правилом є те що закінчення окулярів (верхній правий кут, що біля "ручок") завжди повинен виходити в зону скроні.

Стилістка порадила просто поставити олівчик на скроню та опустити вниз – це і є закінчення ваших окуляр.

Раніше стилістка відкрила кілька секретів, як можна візуально подовжити шию за допомогою речей та біжутерії.

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