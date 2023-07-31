Існує три прості способи, щоб візуально подовжити шию. Одним з найпростіших є використання довгих сережок, які звисатимуть.

Про це розповіла персональна стилістка Олена на своїй TikTok-сторінці (@purpur.stylist). Вона зауважила, що не всі запропоновані варіанти можна використовувати у холодну погоду.

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1. V-образний виріз. Ніщо так не зробить ваше декольте таким привабливим, а шию довгою як V-образний виріз. Але в прохолодну пору року це не завжди можливо.

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2. Підіймаємо волосся у високу зачіску, а комірець підіймаємо до рівня ямочки на них.

3. Найпростіший варіант – одягнути подовжені сережки, які утворять велику вертикаль біля вашого обличчя.

Раніше стилістка Аліна Михайленко показала один із трендів сезону літа 2023 року. Йдеться про кілька моделей спідниць.

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