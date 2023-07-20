Котонові, ажурні та спідниці-балон: стилістка показала тренд сезону 2023 (фото)

Стилістка Аліна Михайленко показала один із трендів сезону літа 2023 року. Йдеться про кілька моделей спідниць.

У своєму TikTok-каналі вона порадила звернути увагу на котонові спідниці. Стилізувати їх потрібно під гранжеві футболки, оверсайз худі та жакети.

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Наступним трендом є ажурні спідниці, які можна носити як самостійний елемент одягу разом з футболками у стилі гранж, з оверсайзом та жакетами, або ж одягати під брюки та під джинси.

За словами стилістки, актуальними залишаються спідниці в паєтку, з плащової тканини та спідниці-балон.

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Раніше стилістка Аліна Михайленко показала штани, які будуть актуальними у 2023 році. Серед трендів карго, оверсайз та брюки зі вшитою спідницею.

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