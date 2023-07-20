Котоновые, ажурные и юбки-баллон: стилистка показала тренд сезона 2023 (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала один из трендов сезона лета 2023 года. Речь идет о нескольких моделях юбок.

В своем TikTok-канале она посоветовала обратить внимание на котоновые юбки. Стилизовать их нужно под гранжевые футболки, оверсайз худые и жакеты.

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Следующим трендом являются ажурные юбки, которые можно носить как самостоятельный элемент одежды вместе с футболками в стиле гранж, с оверсайзом и жакетами, или одевать под брюки и под джинсы.

По словам стилистки, актуальными остаются юбки в паетку, из плащевки и юбки-баллон.

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Ранее стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.

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