Существует три простых способа, чтобы визуально удлинить шею. Одним из самых простых является использование длинных серьг, которые будут свисать.

Об этом рассказала персональная стилистка Елена на своей странице TikTok (@purpur.stylist). Она отметила, что не все предложенные варианты можно использовать в холодную погоду.

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1. V-образный вырез. Ничто так не сделает ваше декольте таким привлекательным, а шею длинной как V-образный вырез. Но в прохладное время года это не всегда возможно.

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2. Поднимаем волосы в высокую прическу, а воротничок поднимаем до уровня ямочки на них.

3. Самый простой вариант – одеть удлиненные серьги, которые образуют большую вертикаль у вашего лица.

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