Три простых способа, чтобы визуально удлинить шею
Существует три простых способа, чтобы визуально удлинить шею. Одним из самых простых является использование длинных серьг, которые будут свисать.
Об этом рассказала персональная стилистка Елена на своей странице TikTok (@purpur.stylist). Она отметила, что не все предложенные варианты можно использовать в холодную погоду.
Читайте также: Стилистка показала трендовые платья на лето-осень 2023 года (фото)
1. V-образный вырез. Ничто так не сделает ваше декольте таким привлекательным, а шею длинной как V-образный вырез. Но в прохладное время года это не всегда возможно.
2. Поднимаем волосы в высокую прическу, а воротничок поднимаем до уровня ямочки на них.
3. Самый простой вариант – одеть удлиненные серьги, которые образуют большую вертикаль у вашего лица.
Ранее стилистка Алина Михайленко показала один из трендов сезона лета 2023 года. Речь идет о нескольких моделях юбок.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!