Як отримати пільги на оплату комунальних послуг у 2025 році

У 2025 році в Україні змінився порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Відтепер право на знижку визначається з урахуванням сукупного доходу родини, що стало ключовою умовою для отримання допомоги від держави.

Нові правила передбачають, що для призначення пільг враховується середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців. Якщо сума на одну особу не перевищує 4240 гривень (розмір податкової соціальної пільги на 2025 рік), сім’я може претендувати на пільгу. Про це пише nv.ua.

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З травня 2025 року така форма підтримки стала доступною для кількох категорій громадян. Зокрема, мова йде про реабілітованих осіб з інвалідністю або пенсіонерів, чорнобильців І та ІІ категорії, подружжя померлих ліквідаторів, родини загиблих або зниклих безвісти військових, ветеранів силових структур, колишніх неповнолітніх в’язнів нацистських таборів, а також депортованих, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Окремим плюсом нової системи є те, що право на пільгу визначається автоматично — звертатися особисто до органів Пенсійного фонду не потрібно.

Разом із цим частина українців, як і раніше, користуватимуться пільгами незалежно від рівня доходу. Це, зокрема, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих Захисників і Захисниць України, сім’ї померлих ветеранів війни, а також постраждалі учасники Революції Гідності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що держава запровадила нову базову соціальну допомогу.

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