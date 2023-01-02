Як отримати нове пенсійне посвідчення: пояснення від ПФУ

Кожна людина в Україні, яка досягає пенсійного віку, має отримати пенсійне посвідчення. Видачею таких документів займаються органи Пенсійного фонду України.

Щоб отримати пенсійне посвідчення потрібно звернутися із відповідною заявою до ПФУ. Це можна зробити лише особисто.

Як замовити пенсійне посвідчення:

Особисто подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання. Подати заяву в особистому кабінеті порталу електронних послуг ПФУ за посиланням. Коли зайдете на портал, потрібно авторизуватися та обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення". Щоб авторизуватись, скористайтеся функцією "Дія.Підпис" або кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Також можна зареєструватися завдяки електронній ідентифікації ID.GOV.UA, зокрема, за допомогою технології Bank ID. Також замовити пенсійне посвідчення можна у мобільному застосунку "і фонд". Встановіть додаток та оберіть "До ПФУ", потім "Комунікації до ПФУ" та "Виготовлення пенсійного посвідчення".

Якщо ви втратили пенсійне посвідчення, чи якщо воно стало непридатним, вам також необхідно подати до пенсійних служб відповідну заяву.

У Пенсійному фонді зауважили, що електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному додатку "Дія" є альтернативою паперовому пенсійному посвідченню. Воно має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий документ.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд попередив українських пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, що їм можуть припинити нарахування пенсій. Це станеться, якщо пенсіонери протягом шести місяців не зніматимуть кошти з карток.

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