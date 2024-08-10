Як отримати пакунок малюка у 2024 році: подробиці

Народження дитини – одна з найрадісніших подій у житті кожної сім'ї. В Україні держава підтримує молодих батьків, надаючи їм безкоштовний пакунок малюка – набір необхідних речей для догляду за новонародженим. Про це пише Факти.

Що таке Пакунок малюка?

Це спеціальний набір, який містить понад 90 найнеобхідніших для малюка речей: підгузки, одяг, засоби гігієни, постіль та іграшки. Його вартість становить близько 7 000 гривень, але для батьків він абсолютно безкоштовний.

Кому належить Пакунок малюка?

Отримати Пакунок малюка можуть не лише біологічні батьки, а й:

Прийомні батьки

Усиновлювачі

Батьки-вихователі

Опікуни

Патронатні вихователі

Як отримати Пакунок малюка?

У пологовому будинку: Найзручніший спосіб – отримати Пакунок відразу після народження дитини в пологовому будинку.

Найзручніший спосіб – отримати Пакунок відразу після народження дитини в пологовому будинку. Якщо на момент народження пакунка не було: Зверніться до органів соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем проживання протягом 30 днів з дня народження дитини.

Зверніться до органів соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем проживання протягом 30 днів з дня народження дитини. Якщо дитина народилася не в пологовому будинку: Подайте заяву, свідоцтво про народження та документ, що підтверджує факт народження, у відповідний орган.

Грошова компенсація замість пакунка

Якщо Пакунок малюка з якихось причин не підходить, ви можете отримати грошову компенсацію у розмірі близько 7 689 гривень.

Додаткова фінансова підтримка

Крім Пакунка малюка, держава передбачає й інші види допомоги молодим сім'ям:

Єдине соціальне грошове допомога при народженні дитини: Виплачується протягом 36 місяців рівними частинами.

Виплачується протягом 36 місяців рівними частинами. Інші соціальні програми: Можливість отримання пільг, знижок на товари та послуги для дітей.

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Чому Пакунок малюка важливий?

Економія коштів: Допомагає молодим батькам заощадити на придбанні необхідних речей для новонародженого.

Допомагає молодим батькам заощадити на придбанні необхідних речей для новонародженого. Підтримка молодих сімей: Є виявом турботи держави про благополуччя дітей та їхніх батьків.

Є виявом турботи держави про благополуччя дітей та їхніх батьків. Спрощення процедури отримання допомоги: Зручний та доступний спосіб отримання необхідних речей.

Де отримати детальну інформацію?

Зверніться до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

Нагадаємо, на які пільги мають право багатодітні сім‘ї.

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