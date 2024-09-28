Як отримати пенсію на дітей по втраті годувальника та скільки вона складає

Родичі, які втратили основного утримувача сім'ї, можуть претендувати на пенсійне забезпечення. Це стосується осіб, які не здатні працювати та самостійно себе забезпечувати.

Виплати для неповнолітніх Діти мають право на такі виплати до закінчення навчання або до досягнення певного віку, як повідомляє Пенсійний фонд України. Про це пише 24 tv.ua.

До категорії непрацездатних членів родини також входять:

неповнолітні до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до досягнення цього віку;

учні та студенти – до завершення освіти, але не довше ніж до 23-річчя;

діти без батьків – до 23 років.

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника становить:

50% пенсії за віком померлого годувальника – для одного непрацездатного члена сім'ї;

100% пенсії за віком, що розподіляється рівномірно – для двох і більше непрацездатних членів сім'ї.

Важливо! Оскільки мінімальна пенсія за віком в Україні дорівнює 2 361 грн, то пенсія у разі втрати годувальника не може бути меншою за 1 180,50 грн.

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Необхідні документи для оформлення пенсії Для призначення пенсії потрібно надати:

Заяву про призначення пенсії. Підтвердження місця проживання чи реєстрації. Довідку форми ОК-5. ІПН особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника. Свідоцтво про народження або паспорт отримувача пенсії. Свідоцтво про смерть годувальника або судове рішення про визнання його безвісти зниклим чи померлим. Довідки про денну форму навчання. Підтвердження догляду за дитиною до 8 років чоловіком (дружиною) або близьким родичем померлого, які не працюють. Доказ утримання членів сім'ї (крім дітей) померлим годувальником. Документацію про трудовий стаж.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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