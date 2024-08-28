Як отримати статус інваліда: юридичне пояснення

Отримання статусу особи з інвалідністю – це процес, який потребує певної підготовки та знання своїх прав. Давайте розберемося детальніше, як це зробити. Про це пише 24 tv.ua.

Що таке інвалідність?

Інвалідність – це стійке порушення здоров’я, яке призводить до обмеження життєдіяльності. В Україні виділяють три групи інвалідності:

I група: Найважчий стан, коли людина не може самостійно обслуговувати себе і потребує постійного догляду.

Найважчий стан, коли людина не може самостійно обслуговувати себе і потребує постійного догляду. II група: Стійкі, виразно важкі порушення функцій організму. Людина здатна до самообслуговування, але потребує допомоги.

Стійкі, виразно важкі порушення функцій організму. Людина здатна до самообслуговування, але потребує допомоги. III група: Стійкі порушення помірної важкості. Часто такі люди працездатні, але потребують соціального захисту.

Процедура оформлення інвалідності

Звернення до сімейного лікаря: Першим кроком є звернення до сімейного лікаря. Він проведе огляд, заповнить необхідну медичну документацію (форма 088/о) та надасть направлення на медико-соціальну експертизу (МСЕК). Обстеження в ЛКК: Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) при медичному закладі розгляне висновок сімейного лікаря та інші медичні документи. Якщо є необхідність, можуть призначити додаткові обстеження. Медико-соціальна експертиза (МСЕК): Після затвердження висновку ЛКК, пацієнта направляють на МСЕК. Експертна комісія приймає остаточне рішення про встановлення групи інвалідності та призначення реабілітаційних заходів.

Необхідні документи

Направлення на МСЕК (форма 088/о): Заповнюється сімейним лікарем та ЛКК.

Заповнюється сімейним лікарем та ЛКК. Паспорт: Документ, що посвідчує особу.

Документ, що посвідчує особу. Медична карта: Вся інформація про стан здоров’я.

Вся інформація про стан здоров’я. Трудова книжка: Для підтвердження трудового стажу.

Для підтвердження трудового стажу. Медичні довідки: Відповідно до захворювання (хірурга, невролога, терапевта тощо), рентгенограми, результати аналізів.

Відповідно до захворювання (хірурга, невролога, терапевта тощо), рентгенограми, результати аналізів. Інші документи: Залежно від конкретного випадку можуть знадобитися додаткові документи (наприклад, висновок психолога, довідка про умови праці).

Читайте також: В Україні змінять порядок розрахунку пенсій: що вигадали в Мінсоці

Важливі нюанси

Терміни: Процедура встановлення інвалідності може тривати деякий час.

Процедура встановлення інвалідності може тривати деякий час. Реабілітація: Після встановлення інвалідності, МСЕК розробляє індивідуальну програму реабілітації.

Після встановлення інвалідності, МСЕК розробляє індивідуальну програму реабілітації. Переогляд: Інвалідність встановлюється на певний строк, після чого необхідно проходити переогляд.

Інвалідність встановлюється на певний строк, після чого необхідно проходити переогляд. Соціальні гарантії: Особи з інвалідністю мають право на ряд соціальних гарантій (пенсія, пільги, допомога по догляду тощо).

Куди звертатися?

Звернутися за оформленням інвалідності можна до свого сімейного лікаря або безпосередньо до медико-соціальної експертної комісії за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше у ПФУ запропонували нову послугу для пенсіонерів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!