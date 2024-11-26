Як отримати статус учасника бойових дій та хто має на нього право

Українські захисники мають можливість отримати статус учасника бойових дій за спрощеною процедурою, яка не потребує їхньої безпосередньої участі. За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, цей статус надається тим, хто виконував бойові, службові та спеціальні завдання в районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Автоматичне надання статусу поширюється на військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників, працівників спецслужб транспорту, держохорони та спецзв'язку. Також право на автоматичне отримання мають поліцейські, військові МВС, працівники ДСНС, пенітенціарної служби, ДБР та НАБУ. Проте співробітники СБУ та розвідувальних органів через специфіку роботи отримують статус за звичайною процедурою.

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Процес автоматичного надання статусу починається з внесення даних про виконання бойового завдання до Єдиного державного реєстру ветеранів. Це має зробити уповноважена особа військової частини протягом п'яти днів. Статус вважається наданим після створення облікового запису в реєстрі, про що захисник отримує повідомлення на електронну пошту.

Основною підставою для надання статусу є підтверджена інформація про участь у заходах оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави в районах бойових дій чи на окупованих територіях.

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