Як отримати статус ВПО та якою є матеріальна компенсація

Система виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є важливим елементом соціальної підтримки у складних умовах, таких як збройні конфлікти або природні катастрофи. Виплати спрямовані на допомогу тим, хто змушений залишити своє місце проживання через загрозу життю.

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) — це громадянин України, іноземець або апатрид, який легально проживає на території України і змушений покинути своє місце проживання через збройний конфлікт, окупацію, насильство, порушення прав чи катастрофи. Важливо, що людина не виїжджає за кордон, а переміщується в межах країни в пошуках безпечного місця. Про це пише ЕП.

Починаючи з 2014 року, статус ВПО могли отримати жителі Донецької, Луганської областей та Криму. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році перелік областей розширено, зокрема включено Донецьку, Харківську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Луганську та інші області. Актуальний список можна перевірити на урядовому порталі.

Для отримання допомоги необхідно підтвердити статус ВПО шляхом подання заявки через додаток "Дія" або в місцевих адміністративних центрах. Виплати надаються тим, хто виїхав із зон бойових дій або чиє житло пошкоджено через бойові дії.

Щомісячні виплати для дорослих становлять 2000 грн, а для дітей та людей з інвалідністю — 3000 грн. У 2025 році підтримка надаватиметься лише соціально вразливим групам: людям з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, багатодітним родинам тощо. Виплати автоматично продовжено на пів року для категорій, що не можуть працювати, зокрема пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

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З метою підтримки ВПО, які винаймають житло, уряд передбачив субсидію. Її розмір залежить від регіону та доходу родини. Якщо витрати на оренду перевищують 20% доходу, родина може отримати допомогу. Навіть безробітні переселенці мають право на субсидію за умови співпраці зі службою зайнятості.

Допомогу надають міжнародні організації, зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, УВКБ ООН та Естонська рада у справах біженців. Вони забезпечують гуманітарну та фінансову підтримку переселенців у різних регіонах України.

Уряд також спрямовує додаткове фінансування на програми підтримки українців, які повертаються на Батьківщину після вимушеного виїзду за кордон.

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