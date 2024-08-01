Як поміняти дитині місце прописки, якщо один з опікунів не дає згоду

Реєстрація місця проживання дитини – важлива процедура, яка вимагає згоди обох батьків. Однак, бувають ситуації, коли один з батьків не погоджується на зміну місця проживання дитини. Як діяти в такому випадку? Керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков у коментарі РБК-Україна пояснив, як діяти.

Що робити, якщо батьки не можуть домовитися?

Нотаріальна згода: Якщо один з батьків не може бути присутнім при реєстрації, він може оформити нотаріальну згоду.

Якщо один з батьків не може бути присутнім при реєстрації, він може оформити нотаріальну згоду. Судовий порядок: Якщо батьки не можуть досягти згоди, питання вирішується в суді. Той з батьків, хто бажає змінити місце проживання дитини, подає позов до суду.

Процедура звернення до суду:

Отримання відмови: Спочатку необхідно отримати письмову відмову від центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у зв'язку з відсутністю згоди другого батька. Подача позовної заяви: До суду за місцем проживання відповідача подається позовна заява. Необхідно сплатити судовий збір. Розгляд справи: Термін розгляду справи може становити близько 2 місяців. Виконання рішення суду: Після отримання рішення суду знову звертаються до ЦНАП для реєстрації дитини за новою адресою.

Важливі нюанси:

Вік дитини: Для дітей до 10 років рішення про місце проживання приймається спільно батьками.

Для дітей до 10 років рішення про місце проживання приймається спільно батьками. Адреса відповідача: Важливо правильно вказати адресу відповідача у позовній заяві.

Важливо правильно вказати адресу відповідача у позовній заяві. Терміни розгляду справи: Тривалість розгляду справи залежить від завантаженості суду.

Питання зміни місця проживання дитини, коли батьки не можуть домовитися, є складним і вимагає юридичної допомоги. Звернення до суду – це крайній захід, але в багатьох випадках він є єдиним можливим рішенням.

Раніше ми розповідали, що українці можуть повернути частину грошей, витрачених на комунальні платежі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!