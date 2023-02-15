Як помити вікна з вулиці на високому поверсі: найкращі засоби для миття без розводів

Чищення вікон на високих поверхах – це ризик для життя, особливо, якщо людина боїться висоти. Тому найбільш безпечним способом помити вікна буде варіант доручити цю роботу професіоналам. Це коштує не так дорого, тому що процедуру потрібно робити всього 2 рази на рік. До того ж, вона дозволяє не вигадувати нічого і не ризикувати своїм здоров'ям. Але, якщо ви вирішили виконати цю справу власноруч, то вам допоможуть наступні поради.

Вода для миття вікон зовні повинна бути теплою, навіть гарячою, мильні розчини повинні давати багато піни. Місткості з водою краще брати дві – одну для розчину, іншу місткість для води, яка потрібна, щоб змивати мильний розчин. Мочалки, губки та скребки для миття повинні мати прогумовану поверхню і не мати залізної щетини, якою можна подряпати скло.

Ні в якому разі не ризикуйте і не вилазьте з вікна в спробі дістати до найдальших кутів. Можна купити спеціальне обладнання, яке зробить цей процес більш комфортним і безпечним – ззовні помити вікна поможуть телескопічна швабра та магнітні щітки.

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Швабру з телескопічною ручкою можна змінити за довжиною. Наконечник швабри має поролонову і гумову частину, за допомогою яких розподіляється миючий засіб, зішкрябується бруд і видаляються розводи. Щоб помити вікно за допомогою телескопічної швабри спочатку поролонову частину обробляють мильним розчином, вичавлюють і миють. Залежно від ступеня забруднення процедуру можна повторити декілька разів. Скребок з гумовим прошарком допоможе забрати зі скла залишки води та миючого засобу.

Конструкція магнітної щітки становить собою дві губки, які з'єднуються між собою за допомогою сильного магніту. Одна частина губки кріпиться на зовнішній частини вікна, а друга — із внутрішньої. Потрібно взятися за ручку магнітної швабри та водити нею по внутрішній частині вікна. Завдяки магніту буде рухатися і зовнішня частина щітки, тим самим вікно буде очищатися синхронно і зовні, і всередині. Сила магніту повинна бути досить великою, інакше якісно помити вікна не вийде.

Як помити вікна з зовнішньої сторони

Змочіть зовні всю поверхню скла мильним розчином за допомогою швабри з ганчіркою або телескопічної швабри.

Намочені вікна залишіть в такому стані на 3-5 хвилин, після цього мильним розчином очистіть скло від бруду і розводів.

Чистою ганчіркою змивайте мильний розчин з вікна до тих пір, поки на ньому не залишиться мила. Спеціальною ганчіркою з мікрофіброю витріть насухо поверхню скла.

Щоб вікна на балконі та лоджії були блискучі до весни, у воду для змивання можна додати трохи оцту або лимонної кислоти. Наприклад, на відро з 10 літрами води знадобиться 5 ст. л оцту 9% або 20 г лимонної кислоти.

Додавши в воду одну з цих речовин, вміст потрібно добре перемішати й можна мити вікна, але тільки на завершальному етапі, коли була ретельно змита піна і мильні розчини зі скла.

Для видалення розводів у важкодоступних місцях вікон використовуйте тільки суху ганчірку з мікрофіброю або ж звичайний рушник.

Якщо вікно на балконі складається з декількох склопакетів, спочатку потрібно помити внутрішнє скло, щоб крізь їх чисту поверхню було добре видно зовнішнє скло.

Насамкінець хочемо порадити вам ніколи не ризикувати своїм життям. Замість того, аби лізти на висоту без спеціального кріплення, навіть якщо ви не боїтеся висоти, зателефонуйте до клінінгової компанії. Спеціально навчені працівники помиють ваші вікна без зайвих ризиків. А результат роботи справді буде тішити ваше око.

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