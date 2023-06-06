Як зрозуміти, чого не вистачає помідорам: три важливі ознаки

Як доглядати за помідорами - чим кропити помідори від шкідників - добриво для помідор

Зовнішній вигляд рослини може підказати, чого їй не вистачає. Обов'язково потрібно стежити за листками, розміром та формою плодів та часом дозрівання.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" назвали три ознаки, які вказують на проблеми з вирощуванням помідорів. Окрім догляду, важливо ще й вчасно підживлювати рослину.

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1. Після висадки розсади потрібно стежити за верхніми листочками. Якщо вони скручуються, занадто жирні і тендітні – перегодували азотом. Щоб знизити вміст цього елемента в ґрунті, потрібно добре пролити землю, внести сульфат калію в подвійній нормі.

2. Нижнє листя пожовтіло, рослина в цілому хирлява – то це вже недолік азоту. В такій ситуації використовуйте органо-мінеральне підживлення з азотом.

Два рази полийте рослини теплим розчином. Можна зверху грунт трохи присипати будь-якою органікою, що містить азотні сполуки.

3. На фінальній стадії вже в період наливу томатів важливий кальцій. Нестача кальцію на городі часто поєднується з нестачею калію та перегодовуванням помідорів азотом. Це призводить до швидкого наливання плодів та появи вершинної гнилі.

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Як вилікувати томати? Щоб томати були сильними та здоровими, під корінь треба підживити калійними та магнієвими добривами. Не менш важливо не переборщити.

Крім цього, листя та плоди помідорів обприскуйте 2 рази кальцієвою селітрою.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, це дійсно працює.

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