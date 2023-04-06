Як зрозуміти, що собаці боляче: важливі сигнали

Домашні тварини не можуть говорити, коли вони відчувають біль або дискомфорт, тому власникам доводиться спиратися на зовнішні ознаки. Але вчені з Університету Анкари виявили, що собаки можуть використовувати різні способи, щоб сигналізувати про свій стан.

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Дослідники провели опитування серед 124 власників собак, запитуючи, як їхні улюбленці проявляють ознаки болю. В результаті виявилося, що 13 з 35 поведінкових ознак, які були вказані, були присутні в відповідях власників собак.

Автори дослідження вважають, що собаки використовують певні сигнали, щоб попередити своїх власників про свій стан. Люди, у свою чергу, навчаються розпізнавати ці сигнали і визначати, коли їхнім улюбленцям потрібна допомога.

Варто зазначити, що собаки та кішки намагаються приховати свій біль, оскільки це захисна реакція їхньої нервової системи. Тому розпізнати ознаки болю може бути складно.

Ось деякі ознаки, на які варто звернути увагу, спостерігаючи за поведінкою своєї собаки:

Зниження загальної активності. Надмірне вилизування певних частин тіла. Зниження соціальної активності. Опір при ходінні та вставанні. Ускладнення повороту в положенні лежачи. Скутість при ходінні. Надмірний свербіж. Надмірне кусання різних частин тіла.

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Особливо варто звернути увагу на вуха та хвіст собаки, оскільки ці частини тіла можуть бути чутливими до болю. Зауваження зміни в поведінці, такі як зниження апетиту, втрата інтересу до руху або іграшок, поява агресії або роздратованості також можуть бути ознаками болю у собаки.

Деякі собаки також можуть виявляти зміни у своєму диханні або серцевому ритмі, наприклад, швидке або нерегулярне дихання, збільшення частоти серцевих скорочень, які можуть бути показниками дискомфорту або болю.

Однак, важливо пам'ятати, що ці ознаки можуть також вказувати на інші проблеми зі здоров'ям собаки, тому краще звернутися до ветеринарного лікаря для професійної оцінки стану вашої тварини.

Навчання розпізнавати ознаки болю у вашої собаки може допомогти вам своєчасно реагувати на її потреби і надавати необхідну медичну допомогу. Важливо бути уважним та спостережливим відносно змін в поведінці та фізичному стані вашої домашньої тварини, тим самим забезпечуючи їй оптимальний рівень догляду та комфорту.

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