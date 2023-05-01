Як зрозуміти свого собаку за поведінкою: інфографіка

У собак теж є власна мова тіла та звуки, які вони використовують, щоб виразити свої емоції. Рухи та постава собак можуть відображати їх емоційний стан, але багато власників не розуміють, що саме їхні улюбленці намагаються повідомити за допомогою мови тіла та звуків.

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Навіть якщо махання хвостом для більшості людей означає радість, є багато інших емоцій, які собака може виражати своєю поставою. Наприклад, якщо собака лежить на спині зі згорнутими лапами, це свідчить про її довіру та покірність. Але якщо собака припадає до землі зі звислим між ногами хвостом та притиснутими до голови вухами, це може бути ознакою напруження або страху.

Для власників собак важливо розуміти мову тіла свого улюбленця, щоб знати, коли вона щаслива, задоволена, засмучена або напружена. Прислухайтеся до звуків, які ви чуєте від вашої собаки, оскільки вони також є важливою частиною комунікації та розуміння її емоцій, потреб та настрою.

Ось деякі звуки, які може видавати ваша собака та їх можливі значення:

Переривчастий гавкіт, що повторюється знову й знову, може свідчити про нудьгу;

Сумовите ричання або гавкіт, що переходить у завивання, можуть бути ознаками того, що ваша собака відчуває загрозу;

Повторюваний, довгий гавкіт, ймовірніше за все, говорить про бажання вашої собаки гратись.

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